Hockey in Line Ferrara scalda i motori | la stagione è alle porte

(Di domenica 22 settembre 2024) Il. La società estense è pronta a pianificare i vari appuntamenti sportivi. Ilha già iniziato la preparazione per le squadre giovanili a Montese. Sull’appennino modenese si è svolto un raduno di tutte le compagini giovanili agli ordini della nuovanatrice Giulia Dalla Bà. "Si è lavorato intensamente – spiega il direttore dell’area tecnica Giuseppe Strada – soprattutto sotto l’aspetto fisico. Le quattro giornate di Montese hanno portato in casagrande entusiasmo e tanta voglia di crescita da parte dei giocatori". Sul fronte della prima squadra di serie C, ilaccoglie quattro nuovi giocatori. Si tratta di Giorgio Giarretta, un ritorno per lui, mentre Alessandro Massella e Filippo Tiatto hanno esperienza in serie A con il Cittadella.