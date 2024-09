Hockey ghiaccio all’esordio in Alps vincono Vipiteno e Merano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) L’League 2024-2025 è ufficialmente iniziata, con le prime partite in agenda in una regular season che si preannuncia come al solito assai intensa. In ottica italiana ci sono subito da registrare il 5-2 deiBroncos sull’HK RST Pellet Celje, affermazione in rimonta, con un Capannelli scatenato, autore di un gol e un assist, e la vittoria delper 5-4 all’overtime contro il Renon, in un match da montagne russe deciso ai supplementari da Ishida. Sconfitte invece nette per il Gherdeina, battuto 5-1 dal Kitzbühel, e per gliUnterland Cavaliers, superati 3-1 dall’EK Die Zeller Eisbären. Domenica 22 settembre è in programma una sola partita. Alle 19:15 si scontreranno il Cortina e i Red BullJuniors.