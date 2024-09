Highlights cronometro uomini Elite Ganna e Affini sul podio | Mondiali ciclismo Zurigo 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilcon glidelladeididisu strada. L’Italia festeggia la doppia medaglia grazie a Filippoed Edoardo, che salgono rispettivamente sul secondo e terzo gradino del. Splendida prova dell’argento olimpico in carica, che si difende nel tratto in salita a lui meno congeniale e si gioca il tutto per tutto in un finale strepitoso, fermandosi solamente al cospetto del favorito della vigilia. Prova magistrale anche per il mantovano, che dopo l’oro agli Europei di pochi giorni fa, conquista anche la medaglia di bronzo mondiale. Pronostico rispettato con la vittoria di Remco Evenepoel, oro olimpico a Parigi nella specialità e campione mondiale uscente. Il belga costruisce la vittoria nella prima parte del tracciato, stringe i denti negli ultimi chilometri e conquista un altro titolo iridato.