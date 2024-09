Hedy Lamarr | la straordinaria vita dell’attrice che inventò la tecnologia wireless

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 22 settembre 2024) Life&People.it Capire chi eraè impresa ardua per la sua meravigliosa vicenda umana di attrice e inventrice. Ricordata da molti come una delle icone di Hollywood dei ruggenti Anni ‘30, famosa per la sua bellezza e il suo talento, dietro al fascino delle luci della ribalta, celava una mente brillante che avrebbe contribuito a una delle innovazioni più importanti del XX secolo: laalla base delle moderne comunicazioni, ovvero senza fili, come il WiFi, il Bluetooth e perfino il GPS. La storia dinon è quindi solo la vicenda di una star del cinema, ma di una pioniera della scienza, una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo e ha aperto la strada a sviluppi tecnologici che ancora oggi plasmano il nostro mondo.