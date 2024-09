Guerra Ucraina Tajani | Sosteniamo Kiev ma no a nostre armi in territorio russo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2024 L'Italia sostiene l'"senza se e senza ma" per quanto riguarda il sostegno alla rete infrastrutturale, finanziario e militare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando con i giornalisti al consolato generale d'Italia a New York. "Abbiamo però sempre detto che ledevono servire a difendere l'integrità territoriale dell': la Costituzione parla chiaro, e nemmeno in Parlamento è presente una maggioranza favorevole a fare utilizzare lein", ha detto, ricordando che anche all'interno dell'Unione europea vi è una "sostanziale prudenza" su questo tema. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev