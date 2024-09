Gudmundsson ribalta la Lazio prima vittoria per la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Gila non basta a Baroni, doppietta all'esordio per l'ex Genoa FIRENZE - Laconquista la suastagionalendo lagrazie a una doppietta - su rigore - di Albertche non poteva sognare debutto migliore in maglia viola. Per i padroni di casa un premio a u