Gudmundsson ribalta la Lazio prima vittoria per la Fiorentina

(Di domenica 22 settembre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Laconquista la suastagionalendo lagrazie a una doppietta – su rigore – di Albertche non poteva sognare debutto migliore in maglia viola. Per i padroni di casa un premio a una ripresa sugli scudi con i biancocelesti che di contro si sono sciolti al caldo pomeriggio del Franchi. E pensare che il primo tempo è una sinfonia quasi ininterrotta degli ospiti che trovano il momentaneo vantaggio solo al tramonto dei 45?, con Gila di testa, ma se ciò accade è soprattutto merito di De Gea autore di almeno due interventi decisivisu Zaccagni (19?) e poi su Dia (37?). La bella sfida fra i due portieri aveva visto il prologo segnato da una deviazione fondamentale sul palo di Provedel su Colpani che era stato servito in maniera deliziosa dall’ex Cataldi.