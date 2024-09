Griglia di partenza MotoGP di oggi GP Emilia-Romagna 2024 | Bagnaia davanti a Martin e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Andate in archivio le qualifiche del GP di, quattordicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, i centauri della classe regina si sono confrontati in un time-attack particolarmente intenso in cui è stato necessario dar fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position. Ci si attendeva un confronto tra Francescoe il duo spagnolo formato da Jorgee da Marc Marquez. Pecco, ieri, aveva messo in mostra un grande passo in termini di costanza, trovando anche la quadra sul giro secco, trovando delle soluzioni sul quarto settore della pista che lo aveva fatto un po’ tribolare.e Marquez, nello stesso tempo, avevano lasciato intendere di avere ottime basi per andare all’attacco della pole-position, in considerazione della variabilità del meteo.