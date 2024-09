Gran Premio Nuvolari Oltre 300 auto storiche in Piazza del Campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)protagoniste indel. Ieri sono transitate nel cuore di Siena circa 350 vetture d’epoca in occasione del. Per il settore si tratta della seconda manifestazione per importanza a livello mondiale dopo la Mille Miglia. Dopo il Controllo a Timbro e il Controllo Orario, gli appassionati partecipanti alsi sono prestati a foto e video da parte dei numerosi turisti presenti nella Conchiglia. Tra rombo dei motori e clacson altisonanti, il viaggio è proseguito per la tappa di Monte San Savino.