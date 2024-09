Go kart Futura Corse organizza il campionato in città

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Ferrara Sprint Series rappresenta il primodi godellaestense,to danel circuito Xbikes 2.0 di via Diana 39.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUnaperto a tutti, dai 14 anni in su, con diverse formule dedicate in base alla