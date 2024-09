Gli alunni in campo per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Alla scuola De Giorgi di Selvalagli di Gagliole, Catia Gentilucci, docente e assessore, ha svolto un laboratorio didattico di educazione civica su "Ambiente=bene comune" con glidella terza, quarta e quinta elementare. I bambini hanno partecipato con interesse, sollecitati dalla docente a riflettere su come i rifiuti possono essere una risorsa per l’economia circolare del territorio e su come sia rilevante gestirli in modo corretto per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2023. L’iniziativa proseguirà con un’attività all’aperto il 25 settembre, volta a pulire gli spazi verdi che dalla scuola portano all’Agrinido di Gagliole, aderendo così all’iniziativa "Puliamo il mondo" di Legambiente. Glisono stati avvisati che non troveranno molti rifiuti poiché la comunità di questo comune segue le buone pratiche di educazione civica. Al termine, merenda per tutti all’Agrinido.