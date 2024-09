Giorgia Rossi | “Vittima di pregiudizi DAZN mi stima Nessuna sfida con Sky noi abbiamo le partite”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 22 settembre 2024)presenta in un'intervista a Fanpage.it il nuovo programma dida lei condotto, ilSerie A Show. "Sarà un mix di sport e tecnologia", ha spiegato, e non farà concorrenza a Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club: "Noile partite, loro no".