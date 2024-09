G7 | Schillaci ‘nel 2041 sei milioni di over80 corretti stili vita riducono malattie’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Siracusa, 22 set. (Adnkronos) – “Secondo le più recenti stime nella popolazione ultraottantenne italiana aumenterà del 35,2% rispetto al 2021, superando i 6. La sfida è quella di fare in modo che gli anni che viviamo in più siano anni vissuti in buona salute. L’invecchiamento porta con sé un aumento dell’incidenza delle patologie croniche che però possono essere prevenute o ritardate se nel corso dellaadottiamoe sanidi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, intervenendo ‘DiviNazione Expo 24’ a Siracusa, nell’ambito del G7 Agricoltura. “Diversi studi indicano che l’attività fisica ed una corretta alimentazione possono ridurre i rischi di malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari e possono anche abbassare il rischio di neoplasie.