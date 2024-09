Friends Festeggia 30 Anni | Un Anniversario Dolceamaro senza Matthew Perry

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 22 settembre 2024) Trent’di ‘’, la sitcom cult degli’90, che celebra il suoversario con una nota di tristezza per la perdita di, l’amato Chandler Bing, scomparso il 28 ottobre dello scorso anno all’età di 54. L’attore è deceduto a causa di un’overdose di ketamina, prescritta illegalmente, lasciando un vuoto tra i fan della serie e nel mondo della televisione. La Nascita di un Fenomeno Televisivo Era il 22 settembre 1994 quando sei amici sconosciuti entrarono in un bar di New York, catturando immediatamente l’attenzione di milioni di telespettatori. Creata da Marta Kauffman e David Crane, ‘’ è diventata rapidamente un fenomeno globale, lanciando le carriere di Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow e, naturalmente,