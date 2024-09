Fonseca si gioca la panchina Inzaghi cerca la settima | Inter e Milan c’è un derby caldissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Riecco ildio, mai così caldo quando siamo ancora a inizio stagione. Abbastanza, però, per far sì che Paulosia già all’ultima spiaggia per salvare la, visto che la pesante sconfitta contro il Liverpool è stata decisamente mal digerita dall’ambiente, che ha fatto scattare la contestazione anche in considerazione di un avvio a rilento in campionato, con una vittoria in quattro partite e sei gol subiti.