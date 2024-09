Fonseca PARLA a DAZN | E’ la VITTORIA dei giocatori non ho cambiato QUESTA COSA FUTURO? Non sento e non vedo…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 settembre 2024): «E’ ladei, non ho? Eccodico». Le dichiarazioniè intervenuto ai microfoni didopo lanel derby Inter-Milan per 1-2.DEL CORAGGIO – «E’ stata una partita importante prima perché è il derby e il Milan non lo vinceva da tanto. Era importante per il