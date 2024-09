Fiorentina Lazio Parolo | È mancato QUESTO ai biancocelesti di Baroni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 settembre 2024) Marcoha parlato a DAZN della sfida vinta dallacontro laal Franchi per 2-1 Marcoè intervenuto a Dazn per commentare il ko della, sua ex squadra, contro laper 2-1. LE PAROLE – «Lasi è persa in partita, il primo rigore ha cambiato i piani di gara