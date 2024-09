Fiorentina-Lazio domenica 22 settembre 2024 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 22 settembre 2024) Al Franchi va in scena un mezzogiorno nel quale, che al contrario delle squadre coinvolte in Champions League non hanno dovuto affrontare il primo impegno continentale, devono rispettivamente provare a recuperare terreno sulla parte alta della classifica e approfittare degli scontri diretti che coinvolgono le big. I viola mancano ancora all’appello e InfoBetting: Scommesse Sportive e