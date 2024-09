Figlio Andreotti | Papà giurò davanti a Dio di non aver a che fare con la morte di Dalla Chiesa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 22 settembre 2024) "Mio padre gli sconsigliò di andare a Palermo come prefetto" dice Stefano in un'intervista all'Adnkronos. Quanto alle parole della figlia del generale: "Non querelo, non era nel suo stile" Dopo le parole della figlia del generale Carlo Alberto, Rita, ospite della trasmissione tv 'Tango' su Raidue, con quello che è sembrato un implicito