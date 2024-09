Festival di Open Dario Fabbri | Il cessate il fuoco arriverà Le azioni preventive di Israele servono a evitare l’escalation – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) Dal conflitto in Russia a Gaza fino alle presidenziali americane. Ildia Parma ha ospitato, direttore della rivista Domino, per una lucida analisi della situazione nei Paesi cruciali in questo momento storico, a partire dagli Stati Uniti in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Tra i temi trattati, l’evoluzione sociale del Paese, la depressione americana, e le conseguenze che potremmo aspettarci in Europa, indipendentemente dal vincitore tra Donald Trump e Kamala Harris. Secondo, intervistato da Simone Disegni, la crisi politica americana non può essere separata dal contesto sociale in cui si svolge. «Gli americani sono depressi», ha dichiarato l’esperto per avviare una riflessione sulla profondità della crisi interna che attraversa gli Stati Uniti.