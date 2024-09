Far West nel Comasco agguato a Turate | li braccano nell' auto e sparano

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di domenica 22 settembre 2024) Viaggiavano ine sono stati braccati e fermati da un'altra macchina che si è piazzata davanti alla loro. Poi gli spari. Ci troviamo a, in via Como e questa scena da farè avvenuta nel pomeriggio di venerdì. Due i feriti, che ora lottano per la vita: si tratta di due albanesi