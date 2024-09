F1 Max Verstappen spara a zero contro la FIA e minaccia il ritiro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Maxnon ci sta. Dopo aver fatto il “gioco del silenzio” ieri in conferenza stampa per protestareil provvedimento preso nei suoi confronti dalla FIA per l’uso di un linguaggio poco appropriato davanti ai microfoni, l’olandese è passato al contrattacco. Il riferimento è alla “condanna” a lavori socialmente utili inflitta al tre-volte iridato, proprio in conseguenza di quanto detto nel corso dell’appuntamento con la stampa giovedì 19 settembre, alla vigilia del week end di Singapore. Quando gli era stato chiesto perché il compagno di squadra Sergio Perez fosse stato più veloce di lui in Azerbaijian lo scorso fine-settimana, ha risposto: “Non lo so, amico. Assetto diverso. Quindi non appena sono entrato in qualifica, sapevo che la macchina era fottuta“. L’uso di questo aggettivo è costato caro a