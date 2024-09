Esordio da urlo per Gudmundsson | doppietta rimonta e la Fiorentina stende la Lazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Lasi impone al Franchi in2-1 sullagrazie allaall'disu calcio di rigore dopo il gol di Gila sul finale del primo tempo. Nella ripresa Palladino cambia modulo e alla sua prima partita in violacon due rigori capovolge la gara e porta i viola a 6 punti in classifica, mentre la formazione di Baroni è costretto allo stop e resta a 7 punti. Ad inizio gara Palladino fa partire dalla panchina, schierando in avanti Colpani dietro a Kean, mentre sulle ali confermati Gosens e Dodo. Nellaun turno di riposo per Romagnoli, i centrali sono Patric e Gila. Per Baroni sugli esterni ci sono Lazzari e Nuno Tavares. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Noslin. La Viola parte bene e al 9' Cataldi serve Colpani che a tu per tu con Provedel cerca l'angolo ma il portiere la tocca e devia sul palo.