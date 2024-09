Esce di strada con la sua moto 47 muore sulla maledetta provinciale 30

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 22 settembre 2024) Incidente mortale ieri sera poco dopo le 21.30 in via Sperona a Casalserugo. Filippo Friso, 47 anni, di Ronchi di Casalserugo era in sella ad unacicletta quando è uscito di. Stava percorrendo la SP 30 che collega Polverara a Casalserugo, unaconsiderata molto pericolosa dove