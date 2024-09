Elezioni in Germania sorpresa nel Brandeburgo | nelle prime proiezioni l’Spd è davanti all’ultradestra dell’Afd

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledellein, diffuse dalla tv Ard, vedono i socialdemocratici di Dietmar Woidke in vantaggio al 31,2% rispettodi Afd 29,9. La Cdu perde con l’11,9%, i Verdi sono confermati al 5%, BSW di partito di Sahra Wagenknecht (partito populista di sinistra), al suo esordio nel Land avrebbe il 12%. Infine, La Linke 3,1%. «È stato un duro lavoro. Ma abbiamo detto subito che avremmo affrontato questa battaglia», ha detto il governatore uscente e capolista del, Dietmar Woidke, in. «Il nostro obiettivo era evitare al nostro Land un marchio marrone. E siamo lieti che, a quanto sembra dai dati attuali, potrebbe essere così», ha affermato, segnalando tuttavia che si dovranno comunque aspettare le prossime ore per avere certezza sui risultati. Woidke aveva annunciato che si sarebbe ritirato se fosse arrivato secondo.