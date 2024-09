Eccellenza | il punto e le classifiche dopo la 3giornata

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 22 settembre 2024) Si entra nel vivo della stagione in. Nel girone A perde solo l'Arcella, sul campo del Chiampo, a cui non basta un ottimo Karamoko Cherif. Molto bene tutte le altre padovane. Blitz nella Valpolicella per 3 a 1 dell'Albignasego di Bonetto, mentre il Pozzonovo piega per 1 a 0 l'Oppeano