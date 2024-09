È morta Paola Marella l’architetta e conduttrice tv famosa per i programmi sulla casa | aveva 61 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) VendoDisperatamente e CercoDisperatamente sono solo due deiche hanno fatto entrare il volto dinei salotti degli italiani.milanese, diventata una star dell’emittente Real Time, èsabato 21 settembre, all’età di 61. Da tempo, combatteva contro un tumore: neparlato, nel 2021, in un’intervista a Panorama. «Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla».lascia un figlio, Nicola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit) Leggi anche: Pioggia di critiche per «Avetrana», la serie su Sarah Scazzi: «Sembra un film di Checco Zalone».