Dubois batte Joshua ed è campione dei pesi massimi IBF

(Di domenica 22 settembre 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Senza storia. In un Wembley strapieno, 96mila gli spettatori presenti, il “derby” inglese valido per la corona deiIBF se l’è aggiudicato Danielndo al quinto round per ko il connazionale Anthony. Una sfida quasi a senso unico, in cui il 34ennenon ha mai dato la sensazione di poter lottare alla pari. Per, 27 anni, la prossima grande sfida per il titolo sarà l’anno prossimo tra il vincente dell’incontro tra l’ucraino Oleksandr Usyk,in carica WBA-WBC-WBO, e l’inglese Tyson Fury, previsto il 21 dicembre a Riyadh. Usyk lo scorso 26 giugno aveva annunciato a sorpresa la decisione di rinunciare al titolo IBF che un mese prima aveva conquistato proprio contro Fury. “Anthony e Daniel, so che la corona IBF è importante per voi. E’ il mio regalo per il 21 settembre”, aveva detto Usyk via social.