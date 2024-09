DIRETTA Fiorentina-Lazio 0-1 Gila porta in vantaggio i biancocelesti

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:19 Si va negli spogliatori con iingrazie alla rete di. A parte il palo colpito da Colpani la viola si è vista poco dalle parti di Provedel.invece più in pressione e col pallino del gioco in mano. A tra poco per la