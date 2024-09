Danilo Petrucci entra nella storia dopo il primo successo in Superbike a Cremona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)si è sbloccato anche in: il 33enne di Terni ha vinto gara-1 del neonato Acerbis Italian Round, la gara che si corre nel circuito di. Un fantastico trionfo italiano quello di ieri con la seconda posizione colta da Nicolò Bulega, ma soprattutto una vittoria che permette all’ex pilota di MotoGP direè infatti ilpilota a vincere in tutte e quattro le categorie: MotoGP, Motoamerica, Dakar e. Un’impresa straordinaria che è arrivatagara di casa in cui per giunta ha rimontato dalla sesta posizione chiudendo davanti a Bulega e Bautista. Insomma,con questo traguardo raggiuntodi diritto tra i mostri sacri del motociclismo tutto, essendo ila realizzare un poker simile, per altro “solo” a 33 anni.