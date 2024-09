Dalla Chiesa choc in tv | Mio padre? Un omicidio politico il nome pesantissimo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Quello di Carlo Alberto"ho sempre pensato" che fosse stato un "". Ad affermarlo durante la trasmissione tv Tango su Rai 2 è la figlia del generale, Rita, ucciso il 3 settembre 1982. La conduttrice Luisella Costamagna ricorda anche il post di Ritache il 24 agosto scorso aveva già parlato del "grande punto interrogativo, mai chiarito, di un favore che venne fatto a qualcuno, che aveva chiesto che fosse ucciso". Chi era questo qualcuno? "Io posso immaginarlo. Per questo non dimentico", risponde la parlamentare, "era un". La conduttrice insiste, chi era quel? "Potrebbe essere passato il tempo per dirlo ma c'è una famiglia di questoe io evito di parlarne.