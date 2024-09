Dall’8 novembre Miles in France quattro ore di registrazioni inedite di Miles Davis

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 22 settembre 2024) MILANO – La celebre “Bootleg Series” di, pur contenendoche vanno dal 1955 al 1985, non aveva ancora incluso nessuna esecuzione risalente al biennio 1963/64, che rappresenta un periodo cruciale nell’evoluzione artistica die ricordato anche per i promettenti esordi del Second Great Quintet. Oggi, Columbia Records e Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, presentano il nuovo cofanetto che entrerà a far parte della Bootleg Series in uscita l’8inQuintet 1963/64: The Bootleg Series, Vol. 8 che include tutte le performance eseguite nel 1963 al Festival Mondial Du Jazz di Antibes (dal 26 al 28 luglio di quell’anno) e al Paris Jazz Festival del 1964 (l’1 ottobre).