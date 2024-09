Dal campo Ecco chi potrebbe giocare in Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Rientrata subito in aereo a Empoli venerdì notte dopo la partita, ieri mattina la squadra di D’Aversa è scesa nuovamente inal Sussidiario per una seduta di scarico mentre oggi e domani mattina svolgerà due allenamenti in preparazione della sfida diItalia di martedì alle 21 a Torino contro i granata. Gli azzurri partiranno alla volta della città della Mole Antonelliana lunedì pomeriggio, mentre non è ancora definito il rientro. Dopo il match contro la compagine di Vanoli, Grassi e compagni avranno poi quattro giorni per preparare il derby con la Fiorentina di domenica prossima alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena. Da valutare le condizioni di Fazzini e Maleh, ma per entrambi c’è nel mirino il derby, difficile per non dire impossibile vederli partire per Torino.