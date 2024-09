Da non credere siamo arrabbiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Non ci volevamoche sarebbe potuto succedere di nuovo – afferma Laura Piancastelli, alluvionata di via Silvio Pellico a Faenza – dopo questa terza alluvione ho avuto un giorno in cui mi sentivo paralizzata e ho detto questa volta non ce la faccio.con chiunque poteva fare qualcosa e tutta questa situazione ci fa sentire deboli. Ci chiediamo come fare con le nostre tre figlie: la tentazione di andarsene di casa è forte però chi lo vuole questo appartamento adesso? Ora dormiamo in soggiorno, inizia a essere freddo e non abbiamo la luce, soprattutto di sera ci sentiamo soli".