Crollo palazzina estratta donna morta dalle macerie Le vittime salgono a tre

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 22 settembre 2024) È stato appena trovato il corpo dell'anziana dispersa a Saviano, in provincia di Napoli, sotto ledi unadi due piani in via Tappia. In corso le operazioni di estrazione del cadavere. La, 80 anni, è la terza vittima della tragedia, nelle scorse ore sono stati estratti i