Crollo della palazzina recuperato il corpo della donna | è la madre dei bimbi

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI soccorritori sono riusciti ad estrarre in questi minuti il cadavererimasta coinvolta neldi Saviano, individuata alcune ore fa: i familiari hanno riconosciuto essere ladei bambini e non la nonna, come era sembrato in un primo momento quando ilera ancora incastrato sotto le macerie. La premier Giorgia Meloni ha avuto dagli Stati Uniti alcuni colloqui telefonici con il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e il capo del Dipartimentoprotezione civile, Fabio Ciciliano. Lo riferisce Palazzo Chigi.