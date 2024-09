Crollo della palazzina a Saviano non ce l’hanno fatta i piccoli Lia e Giuseppe Morta anche la madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Tragedia in Italia. Nelle prime ore del mattino del 22 settembre in via Tappia 5 a, nel Napoletano, unaè crollata. A causare il disastro sarebbe stata verosimilmente l’esplosione di una bombola di gas. Si tratta di un edificio di due piani: nelsono morti due bambini e la. Un altro piccolo è in gravi condizioni, mentre la nonna è dispersa. Leggi: Addio a Paola Marella:a 61 anni l’architetto voltotelevisione Sotto le macerie sono finiti i componenti di una famiglia – padre,e tre bambini – e una anziana che viveva al secondo piano, nonna 80enne dei bambini e dal cui appartamento, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dai carabinieri giunti sul posto, avrebbe avuto origine lo scoppio che ha provocato il. Saranni le inchiesta a chiarire le dinamiche dell’assurda tragedia.