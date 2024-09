Crolla una palazzina di due nel Napoletano sotto le macerie una famiglia di cinque persone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Unadi due piani èta all'alba a Saviano, in provincia di Napoli, probabilmente a seguito di una esplosione di Gpl. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Tappia. Al momento non si ha notizia certa di quantesono state coinvolte male- secondo i carabinieri - potrebbe esserci unadi(padre, madre e tre bimbi). Una persona è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari già presenti sul posto.