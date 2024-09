Crolla ponte sull’autostrada immagini drammatiche | traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Un grave incidente ha scosso il cantiere sull’A1, Diramazione Roma Sud nella notte tra sabato e domenica. Poco dopo l’una il cavalcavia di Torrenova, in fase di demolizione, èto sotto il peso di due mezzi pesanti al lavoro. Le gru operavano una di fronte all’altra, illuminate dalle luci artificiali, quando improvvisamente l’impalcato ha ceduto. >> “Sta per entrare”. Grande Fratello, Enzo Paolo spiffera il nome del nuovo concorrente vip Il tratto tra Torrenova e l’allacciamento con il Grande Raccordo Anulare (Gra) era stato già chiuso in entrambe le direzioni per i lavori di rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata. A seguito del crollo, anche i mezzi sono precipitati, sembra fortunatamente senza gravi conseguenze per i lavoratori che si trovavano all’interno dell’abitacolo.