Claudia Ciampa e la storia del figlio Ethan cosa è successo

(Di domenica 22 settembre 2024) Tutto èil 30 agosto scorso.rientrava a casa da una vacanza in Salento con tutti i suoi figli,rivedeva il suo papà e la loro passeggiata, che come di consueto sarebbe dovuta durare qualche ora, si trasformava in un mancato ritorno. La mamma ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri e ha avviato le procedure previste dalla convenzione dell’Aja per i casi di sottrazione di minore.