Cina | arte dell’intaglio del legno di Wuyuan 2

(Di domenica 22 settembre 2024) Shangrao, 22 set – (Xinhua) – Pdi un lavoro di intaglio delfotografata nel villaggio di Wangkou della contea di, nella provincia cinese orientale del Jiangxi, il 20 settembre 2024. I “Tre intagli a” includono intagli su pietre, mattoni e, con l’intaglio delche e’ il piu’ rappresentativo. Vantando una storia di oltre 1.000 anni, l’e’ stata elencata nel 2006 come patrimonio culturale immateriale nazionale. L’intaglio deldisi concentra sulla rappresentazione di componenti dell’architettura in stile Huizhou, come travi e telai delle finestre. Vengono utilizzate varie tecniche per creare immagini raffinate di motivi cinesi di buon auspicio, riflettendo l’evoluzione dell’apprezzamento estetico e il desiderio delle persone per una vita bella.