Ciclismo Mondiali 2024 | Grace Brown si prende il titolo iridato dopo le Olimpiadi Battute Vollering e Dygert

(Di domenica 22 settembre 2024) Era la favoritissima per l’oro e non ha tradito le aspettative, andando a chiudere una stagione da sogno (dovrebbe essere l’ultima della sua carriera) con il, che bissa quello olimpico a Parigi. Doppia corona nella cronometro individuale al femminile per: l’australiana ha vinto oggi aidisu strada in quel di Zurigo. Percorso non del tutto semplice quello per le atlete impegnate oggi: 29,9 chilometri difficili da gestire, conche è stata bravissima a tenere energie in corpo per la parte finale, nella quale ha ribaltato la situazione chiudendo con il tempo di 39.16,04 alla velocità media di 45.687 km/h. Sconfitta un’eccellente Demi, che fino all’ultimo intertempo era al comando: la fuoriclasse neerlandese per un momento ha sognato la vittoria, ma poi si è dovuta arrendere per 16”.