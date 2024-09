Chiusura METRO a Pozzuoli e licenziamento di 65 lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di domenica 22 settembre 2024) Non è bastato il Covid, non è sufficiente il bradisismo con tutti i problemi che sta provocando, con oltre 1000 sgomberati e senza notizie certe per il loro rientro. Si aggiungono chiusure di attività imprenditoriali ed è molto grave l’annuncio fatto tre giorni fa ainel grande magazzino dal direttore vendita Mauro Pes delladi 65Il Blog di Giò.