Chiusura con lacci ton sur ton cuciture decorative a vista suola in gomma iper comoda Ecco la nuova it-shoe che dona un twist western moderno ai look autunnali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 22 settembre 2024) Impunture a, stringhe in pendant,incarrarmato. Le scarpe basse in camoscio da donna svoltano il guardaroba di stagione e sono un inno alla moda casual smart. Raffinate ma comode, colorate ma super versatili.no un’aura folk chic aidi tutti i giorni. Cappotti e scarpe: cinque abbinamenti cool da copiare X Come si indossano? Una buona notizia: in totale libertà .