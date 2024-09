Chi è Alibek Kachmazov il prossimo avversario di Musetti | un giovane russo che ha sorpreso Jarry

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Sarà un qualificato ildi Lorenzonell’ATP 250 di Chengdu: in semifinale troverà il, classe 2002 come l’italiano, è il numero 252 del ranking mondiale ed al termine del torneo cinese ritoccherà abbondantemente il miglior piazzamento in classifica. Il, infatti, virtualmente si trova al numero 178 del mondo, avendo guadagnato in questa settimana 74 posizioni, ed in carriera al massimo era stato 248 a metà aprile. Questo è il primo torneo giocato sul circuito maggiore in stagione, mentre il suo bilancio in carriera prima di Chengdu era di una vittoria e 4 sconfitte., ovviamente, non si sono mai incontrati sul circuito maggiore: oltre ad essere coetanei, i due hanno anche caratteristiche fisiche molto simili: per entrambi 185 cm d’altezza per 78 kg di peso, inoltre tutti e due sono destrorsi.