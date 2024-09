Che colore è questo? Il test per capire la differenza tra verde e blu

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 22 settembre 2024) Il neuroscienziato Patrick Mineault ha sviluppato un'app per mostrare alle persone quanto siano sottili i confini tra i colori. L'app si chiama ismy.blue. La tinta che vedete nell'anteprima diarticolo si colloca esattamente a metà: la risposta non è la stessa per tutti.