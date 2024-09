Cgil | Servono risposte immediate per la popolazione alluvionata

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) In queste difficili giornate le Camere del Lavorodi Ravenna e di Forlì Cesena sono a fianco della, sia con le squadre di volontari che si sono messi a disposizione per le zone più colpite, sia con le strutture sindacali per le difficoltà accorse nei luoghi di lavoro e per