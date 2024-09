Caos AS Roma si dimette l' ad Souloukou

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - "L'AScomunica che l'Amministratore Delegato Linaha rassegnato le dimissioni". È quanto si legge in una nota della società giallorossa, che aggiunge: "Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".