Cade dal balcone volo di cinque metri Ferita gravemente una turista

(Di domenica 22 settembre 2024) La Spezia, 22 settembre 2024 – Una ragazza di 32 anni,francese, è rimastala notte scorsa a Levanto dopo essere caduta da unal secondo piano di una palazzina. La donna ha rimediato diversi traumi e una sospetta frattura al volto che ne hanno consigliato il ricovero presso il policlinico San Martino di Genova. Secondo i carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente poco prima dell'alba, la caduta sarebbe del tutto accidentale. La 32enne, in quel momento in compagnia del fidanzato, si sarebbe sporta oltre il parapetto facendo undi circa 5. Soccorsa dalla Croce Rossa di Levanto e dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale, è stata portata presso il campo sportivo di Moltedi e consegnata agli operatori dell'elicottero Grifo per il trasporto d'urgenza.