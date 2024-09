Buona la prima per Juric la Roma batte l’Udinese 3-0

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 22 settembre 2024)(ITALPRESS) – La nuovadi Ivantravolge per 3-0nel match dell’Olimpico valevole per la quinta giornata della Serie A e conquista lavittoria in campionato: a segno Dovbyk, Dybala e Baldanzi. I tifosi giallorossi danno vita all’annunciata contestazione in seguito all’esonero di Daniele De Rossi, disertando lamezzora di gara. Successivamente dagli spalti arrivano cori e striscioni per l’ex allenatore, esonerato mercoledì. Nessun riferimento invece alle dimissioni odierne dell’ex ad Lina Souloukou.La sfida comincia con i padroni di casa che si rendono protagonisti di un buon avvio, costruendo la lorooccasione da rete dopo 8? con Dovbyk che, su suggerimento di Angelino, lascia partire un mancino su cui Okoye compie un bell’intervento.